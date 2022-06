Sporting de Braga: David Carmo no plano B do United

Português referenciado, caso diabos não fechem com Jurrien Timber. Cobiça por Al Musrati cresce.

David Carmo está nos planos do Manchester United como eventual reforço neste verão, caso o clube inglês não consiga contratar o neerlandês Jurrien Timber ao Ajax.

Os Red Devils, que na próxima época serão orientados por Erik ten Hag, (ex-Ajax), têm Jurrien Timber como alvo prioritário para o reforço da defesa, a conselho do novo treinador, que conhece bem o jogador. Mas David Carmo surge como plano B. De acordo com o jornal "Manchester Evening", já terão havido duas conversas com representantes do central braguista, para avaliar a possível saída para o Manchester United.