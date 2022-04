Sporting de Braga: Decisão de usar Al Musrati nas mãos do técnico

Carvalhal gere com pinças situação do líbio, que se jogar com o F. C. Porto terá de o fazer em jejum.

A marcação do jogo com o F. C. Porto para as 18 horas de segunda-feira coloca sérias dúvidas quanto à possibilidade do técnico Carlos Carvalhal vir a utilizar Al Musrati na 31.ª jornada da Liga.

O médio líbio, de 26 anos, cumpre o Ramadão e já foi a jogo três vezes em jejum, mas teve a oportunidade de se alimentar no decorrer da primeira parte, designadamente com o recurso a uma simulação de lesão do guarda-redes Matheus, a forçar uma pausa no desafio.