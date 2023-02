Sporting de Braga: Deixar cair "trocos" na mira de valor recorde

Com a tarefa desportiva muito complicada após a derrota em casa por 0-4 com a Fiorentina, o Braga vai a Itália defrontar a Fiorentina no segundo jogo do play-off da Liga Conferência disposto a dar uma imagem diferente, gerir o plantel e privilegiar a luta pelos lugares cimeiros da Liga portuguesa. A questão financeira dá razão à aposta minhota: a passagem aos oitavos de final vale só 600 mil euros e ida à próxima Champions rende, à partida, 15 milhões...

A comitiva arsenalista parte esta quarta-feira, rumo a Florença, Itália, onde na quinta-feira (20 horas, Sport TV1), joga com a Fiorentina a segunda mão do play-off da Liga Conferência, ciente de que dificilmente evitará a eliminação, dada a goleada (0-4), na primeira mão.

A convocatória só hoje será divulgada, mas o Braga deverá contar com um onze bem diferente, em comparação com a primeira mão. O técnico Artur Jorge quer dar uma imagem bem mais positiva, no previsível adeus europeu, mas vai gerir o plantel, privilegiando a Liga, em que a equipa se encontra na terceira posição.