Sporting de Braga denuncia assalto a autocarros dos adeptos no Bessa

O Braga denuncia que os autocarros que transportaram os adeptos do clube para o Estádio do Bessa, no Porto, na quinta-feira, foram assaltados durante o jogo com o Boavista.

"O S. C. Braga lamenta e denuncia publicamente os furtos verificados nos autocarros que transportaram os seus adeptos até ao Estádio do Bessa e que foram assaltados durante o jogo com o Boavista, não obstante o seu parqueamento em zona delimitada para o efeito pelas forças de segurança e que deveria ter vigilância permanente", lê-se no comunicado emitido pelo emblema minhoto.

Os furtos foram comunicados e registados nos relatórios da PSP e da Liga. Muitos adeptos apresentaram queixa na PSP de Braga.

O S. C. Braga denuncia "uma falha flagrante" e exige que as medidas a tomar sejam "garantia de que tal episódio não se verifique novamente".