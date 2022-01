Sporting de Braga: Dilemas de Carvalhal a decifrar no dérbi minhoto

Paulo Oliveira e Yan Couto de volta, nos arsenalistas, na receção de domingo ao Moreirense. Ataque pode ter Abel Ruiz de início.

Paulo Oliveira, que está de volta após castigo, e Yan Couto, que retomou os treinos depois de ter estado com covid-19, espreitam o regresso à titularidade, na receção de domingo (18 horas), ao Moreirense, em jogo da 20.ª jornada da Liga.

Os dois jogadores fazem parte do núcleo mais vezes utilizado pelo técnico Carlos Carvalhal que, deste modo, tem de resolver o dilema de voltar a apostar em dois futebolistas habitualmente titulares ou manter no onze Fabiano e Bruno Rodrigues, substitutos que estiveram em bom plano, na vitória de sábado (2-1), em Alvalade, frente ao Sporting. Continuar à direita, no caso de Fabiano ou no eixo defensivo, no que se refere a Bruno Rodrigues, são hipóteses a ter em conta e que colocam dúvidas, quanto aos regressos de Paulo Oliveira e Yan Couto ao onze.