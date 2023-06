Sporting de Braga e PUMA assinam acordo de longo prazo

JN Hoje às 11:53 Facebook

O Sporting de Braga e a empresa alemã PUMA celebraram um acordo de longo prazo para que a marca de artigos de desporto se torne no parceiro técnico e patrocinador oficial do clube a partir do dia 1 de julho. Segundo o que o JN conseguiu apurar, o compromisso é válido para os próximos cinco anos.

António Salvador, presidente do clube arsenalista, referiu que "a PUMA reconheceu que este é um projeto diferenciado", elogiando a forma como a PUMA abordou os bracarenses, "compreendendo que o Sporting de Braga está numa trajetória de crescimento, não apenas no futebol, mas em toda a sua dimensão desportiva e social".

Por parte da empresa, Javier Ortega, diretor geral da PUMA para o sul da Europa, mostrou "enorme satisfação com esta parceria". "Os resultados da última década comprovam a magnífica trajetória de crescimento, mas é, sobretudo, o potencial e o futuro do Clube e todos os projetos a ele associados dentro e fora de campo que tornam este acordo em algo tão especial. Queremos fazer parte dessa caminhada e ajudar o SC Braga a brilhar em Portugal e na Europa com equipamentos de elevada performance e design de excelência", completou.