Num dérbi minhoto que merecia golos, Braga encostou V. Guimarães às cordas no segundo tempo e merecia ter vencido, mas foi muito perdulário

Num jogo que não é igual aos outros, como dizia na véspera o treinador bracarense Carlos Carvalhal, a intensidade foi, como quase sempre, diferente, sendo de destacar também o papel dos adeptos nas bancadas a transmitir outra vibração. O Braga foi globalmente melhor e podia ter vencido, tendo enviado duas bolas aos ferros, por André Horta e Mario González, avançado espanhol que ainda atirou incrivelmente ao lado, de cabeça (74).

A segunda parte foi quase toda dos bracarenses, mas o primeiro tempo foi mais equilibrado e pertenceu até ao V. Guimarães a primeira grande ocasião: Estupinan, sem marcação e bem assistido por André Almeida, atirou por cima com tudo para marcar. Com o presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, a assistir ao jogo na Pedreira entre os presidentes dos dois clubes, os irmãos Horta pegaram depois na batuta do jogo: Ricardo disparou para grande defesa de Trmal (13) e André atirou ao poste num remate espetacular de muito longe (24).

Em cima do intervalo, um desvio subtil de Ricardo Horta passou muito perto da baliza vitoriana (45). Pouco antes, o veterano Quaresma demorou uma eternidade a definir um grande lance de Rafa Soares - Galeno foi mais rápido (44). No jogo das substituições (Moura regressou quase 10 meses depois da grave lesão no joelho esquerdo), levou a melhor Carvalhal que, com elas, ajudou o Braga a empurrar para a área um V. Guimarães que já só espreitava em contra-ataque. Mario González entrou para o lado de Abel Ruiz e podia ter sido decisivo, mas misturou infelicidade e precipitação nas duas claras situações de que dispôs. Pelo meio, Ricardo Horta atirou a rasar o poste. Só dava Braga e os protestos dos seus adeptos aos quatro minutos de descontos dados pelo árbitro dizem muito do estado do jogo na fase final: queriam mais tempo para chegar à vitória.

