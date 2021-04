JN/Agências Hoje às 19:57 Facebook

O Sporting de Braga empatou (1-1), este domingo, na receção ao Belenenses SAD na 26.ª jornada da Liga, resultado que atrasa os arsenalistas na luta pelo segundo lugar.

Já depois de os seus principais rivais terem vencido na ronda, os arsenalistas até estiveram na frente do marcador, depois de um golo do argentino Nico Gaitan, aos 36 minutos, mas os azuis, também a precisarem de pontos para fugirem à zona de despromoção, igualaram já na segunda metade, com um golo de Cassierra, aos 59.

Com este empate, o Sporting de Braga conserva o quarto lugar, agora com 54 pontos, menos três do que o Benfica, terceiro, e seis do que o F. C. Porto, segundo, enquanto o Belenenses SAD é 13.º, com 27.

Veja o resumo do jogo: