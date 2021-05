Ricardo Rocha Cruz Ontem às 22:17 Facebook

Empate em dérbi minhoto afasta Braga dos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Gilistas dão passo importante na luta pela permanência

Não importa se é grão a grão, ou ponto a ponto, mas a realidade é que o galo está mais próximo de garantir lugar entre os grandes do futebol português. Ontem, em dia de dérbi minhoto, o Gil Vicente conquistou um precioso ponto frente ao Sporting de Braga (1-1), que aumentou para quatro jogos a seca de vitórias e disse adeus ao pódio do campeonato.

Naquele que foi o 40.º embate entre vizinhos para a Liga, Carlos Carvalhal mudou três peças em relação ao jogo anterior, com Al Musrati, Galeno e Abel Ruiz a saltarem diretamente para o onze, enquanto Ricardo Soares fez alterações em menor número: Paulinho e Claude Gonçalves em troca com Joel e Pedrinho.

Mais intrometidos e irrequietos, os "guerreiros" assumiram o controlo do jogo nos primeiros minutos e colheram os frutos de uma Horta que já não produzia golos há oito jogos consecutivos. O fim do jejum de Ricardo Horta contou com um toque açucarado da direita, proveniente de Ricardo Esgaio, que cruzou mesmo à medida para o extremo bracarense abrir a contagem.

O Gil Vicente ainda tardou a responder ao golo sofrido - com o Braga a poder dilatar a vantagem um par de vezes -, mas como o velhinho ditado raramente falha, quem não marcou, acabou mesmo por sofrer. Obra e graça de Claude Gonçalves, que após um alívio da defesa bracarense a um canto de Lourency, se encarregou de encaminhar a bola perdida para o fundo das redes defendidas por Matheus.

O segundo tempo serviu para acentuar a tendência que se verificou nos quinze minutos finais da primeira metade: um Braga com mais bola, teoricamente por cima no jogo, mas exposto aos contra-golpes do Gil Vicente, que não se escondeu na hora de partir para o ataque à baliza.

Perto do fim, o jogo podia ter caído para qualquer um dos lados, mas a disputa ficou-se pelo "falhanço do dérbi". Primeiro Sporar, aos 83, e cinco minutos depois, Fujimoto. Falhar era mesmo o mais difícil.

