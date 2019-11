S. C. Braga empata com o Wolverhampton e garante qualificação

Hoje às 19:46 Facebook

O Sporting de Braga qualificou-se, esta quinta-feira, para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ao empatar, em casa, a três golos, frente ao Wolverhampton, equipa que também garantiu o apuramento.

A equipa minhota marcou cedo, com André Horta, aos seis minutos, a fazer o 1-0. Mas a vantagem do Braga não durou muito, com o ex-benfiquista Jiménez a empatar (14 minutos), ainda no primeiro quarto de hora. Depois, no espaço de um minuto (34 e 35), Doherty e Traoré colocaram os ingleses a vencer por 3-1.

Na segunda parte, aos 65 minutos, Paulinho reduziu para 2-3, para depois Fransérgio, aos 79 minutos, empataram o desafio, a três golos, estabelecendo o resultado final.

Na classificação, o Braga mantém o primeiro lugar do grupo K, agora com 11 pontos, mais um do que o Wolverhampton.

Na última jornada, a 12 de dezembro, o Braga vai a Bratislava defrontar o Slovan, enquanto o Wolverhampton recebe o Besiktas.