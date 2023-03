Sporting de Braga entra na Liga dos Campeões do... empreendorismo

O clube minhoto lançou, esta quinta-feira, um projeto de inovação, na área do desporto, que Ricardo Rio, líder da autarquia portuense, considera a entrada dos guerreiros na Liga dos Campeões do empreendorismo. Já António Salvador, presidente do emblema arsenalista, entende que a iniciativa é um grande passo, no processo de crescimento do Sporting de Braga.

A três dias do Braga-F.C. Porto, que pode clarificar as contas, na luta pelo acesso direito à Champions, o clube minhoto apresentou o SCB Innovation Hub, um projeto de inovação, na área do desporto, que logo Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, classificou como a entrada do emblema arsenalista "na Liga dos Campeões do empreendorismo".

Já António Salvador entende que se trata de um "dia muito importante" para o Sporting de Braga e um "grande passo" no processo de crescimento do clube". Mas, após a cerimónia, não quis falar da eventual candidatura bracarense... à entrada direta na próxima Liga dos Campeões de futebol.

PUB

"F.C. Porto? É só mais um jogo e todos são importantes, as tais finais como já disse o nosso treinador. Vamos entrar para ganhar", realçou o presidente do Braga.

Quanto à cerimónia propriamente dita, contou com a presença de várias personalidades do desporto

e da política portuguesa, como o presidente do Sporting de Braga, António Salvador, o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, representantes dos parceiros do clube minhoto neste projeto, tal como da Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal.

Neste projeto, o Braga, em parceria com a Microsoft, aliou-se à Universidade do Minho, à Startup Braga, à Global Sports Innovation Center (GSIC) e à Uría Menéndez - Proença de Carvalho para lançar o SCB

Innovation Hub, um projeto tido como único em Portugal, no qual o principal objetivo passa por oferecer ambientes de incubação e desenvolvimento capazes de acolher projetos de inovação no âmbito das "sportstech", designadamente nas áreas da Saúde e Performance, Cidade Desportiva (Futebol de Formação

e Modalidades), Smart Stadium/Arena e Fan Engagement.

O Braga entende estar a dar um importante passo no apoio a promissoras startups a nível regional, nacional e internacional, com vista ao crescimento exponencial de todos intervenientes, ajudando a gerar novas

possibilidades de negócios e crescimento.

As candidaturas estão abertas até 30 de abril, num projeto de 12 meses, com início a 1 de junho deste ano.