Sporting de Braga estreia-se com vitória frente ao Flamengo

O Sporting de Braga, campeão da Europa e do mundo, estreou-se esta quarta-feira no mundialito de futebol de praia com um triunfo por 6-4 sobre os brasileiros do Flamengo, liderando o grupo B da prova que decorre até domingo em Moscovo.

O tricampeão nacional começou a perder logo no minuto inicial, com tento de Rodrigo, contudo daria a volta através de Bruno Xavier e Filipe, ainda no primeiro período.

Eudim e Igor consumariam a reviravolta dos carnarinhos, porém os portugueses ainda responderam por Jordan, considerado o melhor jogador do mundo, e Filipe, mantendo-se no comando, por 4-3, à entrada do parcial decisivo.

Os tentos de Jordan e Leo Martins praticamente sentenciaram o desafio, pois colocariam o 6-3 no marcador, de pouco valendo o remate certeiro de Igor a reduzir.

Na quinta-feira, o Sporting de Braga continua a defesa do título frente aos suíços do Grasshopper e na sexta-feira defronta os russos do BSC Spartak Moscovo.

As meias-finais disputam-se no sábado e a final no domingo.