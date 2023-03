Sporting de Braga: Folha disciplinar limpa e só Tormena em risco

Arsenalistas preparam visita a Vizela cientes de que a seguir recebem o F. C. Porto. Paulo Oliveira é baixa clínica.

Com o regresso de Niakaté e Álvaro Djaló às opções, após terem cumprido um jogo de suspensão, a equipa arsenalista ficou com a folha disciplinar limpa para a visita a Vizela, no sábado (20.30 horas, Sport TV1), em jogo da 24.ª jornada da Liga.

Apesar da importância da deslocação, a receção ao F. C. Porto, na ronda seguinte (dia 19), também já está no horizonte, dado que o Braga encontra-se em terceiro lugar, a dois pontos dos portistas. Só Vítor Tormena corre o risco de falhar o encontro com os dragões, pois está em risco de suspensão.