Sporting de Braga goleia Arouca e isola-se provisoriamente na liderança

O Sporting de Braga somou, este domingo, a terceira vitória seguida na Liga, ao golear em Arouca, por 6-0, em jogo da quarta jornada, assumindo provisoriamente a liderança.

Os bracarenses começaram praticamente o jogo a vencer, com um golo no primeiro minuto de Banza, o quinto no campeonato, dilatando a vantagem ainda na primeira parte, por Ricardo Horta, aos quatro e 40, o segundo na conversão de uma grande penalidade, e por Vitinha, aos 44. No segundo tempo, Castro e o mexicano Diego Lainez fixaram o resultado em 6-0, aos 67 e 76.

O Sporting de Braga soma 10 pontos, mais um do que o campeão F. C. Porto, que hoje visita o Rio Ave, do que o Benfica, que tem a receção ao Paços de Ferreira em atraso, e do que o Portimonense, enquanto o Arouca, após duas vitórias, voltou a perder na Liga, depois da goleada sofrida no Estádio da Luz na primeira jornada, por 4-0, e ocupa o nono lugar, com seis pontos.

Veja o resumo do jogo: