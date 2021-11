Vitinha gosta de ir para a cama cedo

JN/Agências Hoje às 20:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Póquer de jovem avançado abre caminho a goleada sobre açorianos. Boa resposta minhota ao descalabro na Luz

Vítor Oliveira, vulgo Vitinha, nem sequer era nascido quando Vitinho, famoso personagem de banda desenhada, aparecia na televisão a desejar boa noite e a mandar as crianças para a cama. Os anos de 1980 e 1990 já lá vão, os hábitos mudaram, mas o jovem avançado do Braga confirmou, neste jogo da Taça de Portugal com o Santa Clara, que também não gosta de retardar as coisas. Assinou um hat-trick supersónico e chegou depois ao póquer, ajudando e, de que maneira, a resolver a eliminatória e a serenaras hostes que, após o pesadelo na Luz, tiveram resposta à altura. A chapa seis teve outro sentido!

Titular da prova, o Braga passou aos "oitavos" sem discussão, frente a um adversário que, ainda que desfalcado, esteve muito mal. Vitinha entrou com a pontaria afinada e assinou um póquer inesquecível, provando que não foi obra do acaso ter superado González e Ruiz, as outras opções da equipa para o lugar. Primeiro aproveitou uma defesa incompleta e fez o 1-0. A seguir combinou com Iuri Medeiros e finalizou. Imparável, fez o 3-0 pouco depois, em nova assistência de Iuri Medeiros. Na segunda parte, no melhor golo do encontro, passou com classe por João Afonso e finalizou, com frieza. Notável!

O Braga, mesmo com jogo na quinta-feira com o Midtjylland para a Liga Europa, não abrandou. Paulo Oliveira, de cabeça, num canto, fez o 5-0 e Galeno, de penálti, fechou as contas.

Veja o resumo do jogo: