Sporting de Braga já está em Roma

O charter fretado pelo Sporting de Braga a uma companhia maltesa aterrou, nesta quarta-feira, em Roma, onde o sol e uma temperatura de 19 graus esperava a equipa minhota.

Foi uma viagem de duas horas e meia, tranquila e com pontualidade. Segue-se o transfer de 30 quilómetros, de autocarro, para o hotel, em Roma. Esta quarta-feira, a equipa treina à noite, no Estadio Olímpico.

Na convocatória, destaque para a ausência de Raul Silva, por motivos físicos. Rolando deve, assim, manter a titularidade. O jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa disputa-se nesta quinta-feira (20 horas), com o Braga a tentar reverter a derrota por 0-2 do primeiro jogo, frente à AS Roma, que é treinada pelo português Paulo Fonseca.