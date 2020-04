Sporting de Braga já regressou aos treinos

Hoje às 15:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Tal como já tinha sido anunciado, o Braga regressou aos treinos, esta segunda-feira, de forma individualizada. Os jogadores subiram ao relvado divididos em dois grupos.

Neste regresso dos minhotos aos treinos após uma interrupção de quase um mês e meio devido à pandemia de covid-19, os jogadores subiram aos relvados divididos em dois grupos.

Na primeira sessão estiveram os jogadores Abel Ruiz, Wilson, Tormena, B. Viana, Sequeira, Rui Fonte, P. Amador, David Carmo, Palhinha, D. Viana e R. Esgaio e os guarda-redes Eduardo e Matheus.

Na segunda, com início às 11.15 horas, estiveram João Novais, Rolando, Wallace, Galeno, R. Horta, Fransérgio, André Horta, Trincão, Paulinho, B. Wilson, Raul Silva e os guarda-redes Tiago Sá, Hornicek e Rogério.

De acordo com a informação divulgada no site do Braga, amanhã há nova sessão de treinos, nos mesmos horários, e cumprindo ainda a fase individualizada.