Sporting de Braga: Não há como Matheus na caça às águias

Guarda-redes Matheus Magalhães, há nove anos no Sporting de Braga, já bateu seis vezes o Benfica, próximo adversário da equipa minhota.

Se há jogador no plantel do Sporting de Braga capaz de dar com conhecimento de causa o testemunho de como se consegue vencer o Benfica é Matheus Magalhães. O guarda-redes luso-brasileiro, que deverá ser mais uma vez titular, na receção da próxima sexta-feira (21.15 horas) aos encarnados, já celebrou seis triunfos frente ao atual líder da Liga, registo sem paralelo na equipa.

A cumprir a nona época no Braga, Matheus já venceu seis dos 14 jogos frente ao Benfica (42,8%), com realce para a final da Taça de Portugal, em 2020/21. Perdeu oito e nunca empatou.