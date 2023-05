Sporting de Braga: Onze-tipo da retoma para relançar na Luz

Vítor Tormena regressa após castigo e Al Musrati é a única dúvida nas opções do técnico Artur Jorge, para a visita de sábado do Sporting de Braga ao líder Benfica, da 31.ª jornada da Liga de futebol.

Se Al Musrati recuperar do problema físico que o afastou da segunda parte do jogo com o Portimonense, os arsenalistas poderão apresentar o onze-tipo, que tem sido fulcral, na campanha da segunda volta.

Com sete vitórias e um empate nos últimos oito jogos, Artur Jorge tem mexido nas opções iniciais bem menos do que na primeira volta, também dado que não tem havido tanta necessidade de gerir recursos.