Sporting de Braga: pleno de triunfos após descalabro de Alvalade

Arsenalistas vencem cinco jogos em 22 dias e na próxima quarta-feira voltam ao reduto leonino com o moral em alta.

A goleada sofrida em Alvalade (0-5), a 19 de dezembro, custou à equipa minhota a saída da Taça da Liga, mas a reação dificilmente poderia ter sido mais positiva, dado que entretanto venceu cinco jogos e volta quarta-feira ao recinto com o moral em alta.

Em Alvalade, no rescaldo da goleada, o presidente António Salvador foi ao balneário evidenciar a insatisfação face ao ocorrido e exigir reação imediata. Onze dias após o descalabro em Alvalade, o Braga bateu o Benfica (3-0), iniciando uma sequência de êxitos que já vai em cinco. Santa Clara (4-0), Vitória de Guimarães (3-2), Boavista (1-0) e Paços de Ferreira (2-1) foram as vítimas seguintes, no espaço de 22 dias, surgindo agora no horizonte o regresso a Alvalade, no início da segunda volta da Liga.

Gragera apontado

José Gragera, médio defensivo espanhol de 22 anos que joga no Sporting de Gijón, foi apontado ao Braga.

Segundo o jornal "El Comercio", com sede em Gijón, Espanha, o jogador, que tem contrato até junho de 2024, está nos planos de Braga e Espanhol.

O atual 12.º classificado da segunda liga de Espanha pretende concretizar o negócio até final de janeiro, mas o valor não é revelado. O jogador, formado no Gijón, fez toda a carreira na equipa das Astúrias.