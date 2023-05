Sporting de Braga: Primeiros quatro milhões para agarrar no Bessa

Triunfo do Sporting de Braga sobre o Boavista dá pódio na Liga e abre aos minhotos a janela da Champions.

Vencer no próximo sábado (18 horas), no Bessa, frente ao Boavista, em jogo da 33.ª jornada da Liga, será sinónimo de terceiro lugar garantido para os arsenalistas. A posição permite jogar a terceira pré-eliminatória da Champions.

Embora matematicamente ainda seja possível ficar em segundo (teria de vencer os dois jogos finais e o F. C. Porto não pontuar), segurar o terceiro posto é um objetivo mais realista para a equipa de Artur Jorge, que soma mais quatro pontos do que o Sporting, que é quarto. Vencer no Bessa garante esse objetivo e a entrada nos cofres da SAD, a curto prazo, de 4,18 milhões de euros. Como se chega a este valor? Se o Braga cair no primeiro duelo europeu de 2022/23 encaixa 550 mil euros e será desviado para a fase de grupos da Liga Europa, recebendo mais 3,63 milhões. Se cair no play-off da Champions arrecada cinco milhões e vai na mesma para a Liga Europa. Já se entrar na fase de grupos da prova milionária, o encaixe inicial é de 15,64 milhões.