Sporting de Braga: regresso aos êxitos na Liga sem reforços no onze

Triunfo dos arsenalistas no Estoril marcado por opção inédita em 15 jogos oficiais.

Pela primeira vez nesta época, a equipa arsenalista apresentou-se num jogo sem reforços no onze. Na visita de sábado ao Estoril (2-1), o técnico Artur Jorge prescindiu de caras novas de início e o desafio ficou assinalado pelo regresso aos triunfos, na Liga.

A opção por jogadores que já jogavam no Braga na época passada já era frequente, mas, nos 14 jogos oficiais antes do desafio na Amoreira, o treinador escalara, pelo menos, um reforço no onze.