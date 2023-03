Sporting de Braga: Rendimento superior dá fôlego à vontade de Artur Jorge

Técnico do Sporting de Braga aprecia stress de final de época e em 2020 já foi bem-sucedido, na reta da meta do campeonato.

A luta pelo pódio que protagonizou com sucesso quando dirigiu os guerreiros nas últimas cinco jornadas da Liga 2019/20 poderá servir de barómetro para Artur Jorge, que já admitiu querer vivenciar essa tensão, até final do atual campeonato.

"Queremos ter de precisar do último jogo e sentir essa pressão", disse o técnico braguista no Fórum dos Treinadores. Atualmente no terceiro lugar, a dois pontos do F. C. Porto e com mais seis do que o Sporting, quarto mas com menos um jogo, o Braga ambiciona voltar à Champions, direta ou indiretamente.