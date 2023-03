Sporting de Braga: Ricardo Horta perde influência a faturar

Capitão do Sporting de Braga fez um golo nos últimos dez jogos e ainda não passou Vitinha.

Ricardo Horta, o melhor marcador da equipa arsenalista nas duas últimas temporadas, atravessa uma fase de menor influência em matéria de concretização, tendo apenas faturado um golo (Vizela, na penúltima jornada), nos últimos dez encontros.

Em termos globais, o capitão do Braga soma 12 tentos em 34 jogos, estando ainda a um golo do melhor marcador da equipa, Vitinha, que em janeiro se transferiu para o Marselha, com 13 golos pelos braguistas.