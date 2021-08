Sporting de Braga sagra-se campeão de futebol de praia

JN/Agências Hoje às 17:52 Facebook

O Sporting de Braga sagrou-se, este domingo, campeão nacional de futebol de praia da divisão de Elite pela sétima vez, após vencer na final a Casa do Benfica de Loures por 6-5, após prolongamento, na Nazaré, sucedendo ao Sporting.

No Estádio do Viveiro - Jordan Santos, na Nazaré, a equipa de Loures chegou a alcançar duas vantagens confortáveis, de 3-0 e 5-2, mas os arsenalistas nunca deram a final como perdida e, nos últimos minutos, Lucão marcou o golo que valeu o 5-5 e, consequentemente, o tempo extra, anotando depois o golo do título.

Além de Lucão, marcaram para os minhotos Bê Martins, Filipe Silva e Léo Martins, o último por duas vezes, enquanto Miguel Pintado, autor de um hat-trick, Chiky e Batalha fizeram os tentos da Casa do Benfica de Loures.