Sporting de Braga: Só centrais não entram no plano contra o desgaste

Antes de ir à Luz e mesmo repetindo o onze, Carvalhal teve margem para fazer poupanças

Ao enfrentar um calendário denso, com três jogos numa semana, em vésperas de ir à Luz jogar com o Benfica para a Liga, Carlos Carvalhal conseguiu salvaguardar os objetivos competitivos quase na plenitude e permitir algum tempo de descanso a vários craques.

No espaço de sete dias, o Braga recebeu o Paços de Ferreira (Taça da Liga, 0-0), o Portimonense (Liga, 3-0) e o Ludogorets (Liga Europa, 4-2), tendo o técnico utilizado no total 20 jogadores, mas com a preferência a recair num onze, que até repetiu, nos duelos com os algarvios e os búlgaros.