Sporting de Braga e a tendência de não vencer antes de erguer a Taça

Troféus chegaram à pedreira após desaires na despedida da Liga de futebol.

A equipa arsenalista, que neste sábado (20.30 horas) recebe o Paços de Ferreira no último jogo da Liga, vai certamente querer despedir-se do público da pedreira a vencer. O encontro surge antes da disputa da final da Taça de Portugal com o F. C. Porto (4 de junho), mas a história "diz" que os braguistas venceram a prova rainha, depois de terem sofrido dissabores na partida anterior para o campeonato.

Nas três vezes em que conquistou a Taça de Portugal, o Braga nunca venceu o último jogo da Liga. Foi assim em 1965/66, em que foi goleado (1-8) pelo Vitória de Setúbal no adeus ao campeonato, opositor que depois derrotaria, no Jamor (1-0). Mas, aqui, pelo meio, bateu o Sporting, por 1-0, nas meias-finais da Taça.