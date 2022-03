Nas laterais é que estava a virtude

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 22:51 Facebook

Braga regressa, um mês depois, aos triunfos na Liga. Francisco Moura e Yan Couto estiveram de pé quente

Precisamente um mês depois da última vitória na Liga, o Braga voltou a puxar do melhor sorriso para saborear três pontos difíceis de conquistar frente ao Portimonense (1-2), mas que se tornaram ainda mais deliciosos pelo simples facto dos minhotos terem ganho terreno ao Gil Vicente na luta pelo quarto lugar.

Na ressaca da qualificação para os quartos de final da Liga Europa, os arsenalistas entraram determinados a terminar com as dores de cabeça de forma rápida. Com apenas cinco minutos decorridos, Vitinha arrancou para nunca mais parar e serviu Francisco Moura que só teve de encostar.

O golo motivou o Braga, a chuva não tirou calor à intensidade da equipa minhota e o segundo apareceu com naturalidade. Novamente por um homem da lateral - posição cada vez mais valorizada no futebol atual - com Yan Couto a apontar o golo da noite. Al Musrati lançou o colega de equipa na direita com um passe delicioso e a qualidade técnica do brasileiro fez o resto. Samuel ficou a olhar.

Se antes do intervalo, Matheus (que exibição tremenda!) impediu que os algarvios balançassem as redes, o mesmo não conseguiu fazer depois do descanso, com a equipa de Paulo Sérgio a reduzir após auto-golo de David Carmo. Daí em diante, os homens de Carvalhal tiveram de mostrar espírito de "guerreiros" frente a um Portimonense com fome de vencer, mas que vai passar mais uma jornada (a 13.ª consecutiva) sem sentir esse prazer.

