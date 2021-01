João Faria Ontem às 22:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado açoriano desfaz o nulo a 17 minutos do fim e dá triunfo suado aos arsenalistas. Carvalhal revoluciona onze, mas desinspiração ia saindo caro.

O Sporting de Braga recuperou o quarto lugar nas Liga, ao receber e vencer o Gil Vicente, com Iuri Medeiros a assinar o único golo do jogo, surgido já numa fase em que os gilistas pareciam bem encaminhados para segurar o ponto que tanto almejaram.

Na resssaca da derrota com o Sporting, na final da Taça da Liga, a equipa arsenalista apresentou-se desinspirada e até um penálti falhou, ainda na primeira parte, por intermédio de Paulinho.

Mas, depois, a equipa de Carlos Carvalhal teve discernimento suficiente para assegurar os três pontos, mantendo a tendência de não empatar na Liga, o que lhe permitiu recuperar o quarto lugar e ficar só a três pontos do Benfica, que segue na terceira posição. Já os gilistas continuam em situação incómoda, na segunda metade da classificação.

Em relação ao jogo com o Sporting, Carlos Carvalhal deixou apenas três jogadores no onze (Esgaio, Castro e Galeno), destacando-se, ainda, a primeira titularidade concedida a Piazon.

O Braga denotou muitas dificuldades para lidar com a organização defensiva dos gilistas. A equipa de Barcelos apresentou-se com três centrais e com clara disposição de, acima de tudo, salvaguardar o nulo.

Mesmo com a equipa pouco esclarecida e a não jogar bem, o Braga podia ter passado para a frente do marcador, após a meia inicial. Ygor Nogueira travou Galeno na área, mas Paulinho, chamado a converter o penálti, atirou ao poste. Na recarga, Galeno acertou na barra!

Com o nulo a subsistir, Carlos Carvalhal foi recorrendo à artilharia pesada, mas foram dois titulares que construíram o lance da vitória. Paulinho trabalhou bem e serviu Iuri, com o açoriano a bater Denis.

O Braga tratou depois de salvaguardar a vantagem, mas o atrevimento barcelense ainda obrigou a equipa da casa a muita atenção. Rúben Fernandes e Lucas Mineiro podiam ter empatado, mas Tiago Sá evitou o pior.

PUB

Veja o resumo do jogo: