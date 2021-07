Sporting de Braga vence Paços de Ferreira em jogo de preparação

JN/Agências Ontem às 23:15 Facebook

Mario González marcou o golo que permitiu ao Sporting de Braga derrotar o Paços de Ferreira por 2-1, no último jogo particular dos bracarenses antes de disputarem a Supertaça, diante do campeão nacional Sporting.

Depois de Abel Ruiz ter adiantado os arsenalistas, aos 53 minutos, e do pacense Lucas Silva ter igualado, aos 58, o dianteiro espanhol, ex-Tondela, selou o resultado que encerrou uma pré-época com quatro vitórias e quatro empates para o conjunto de Braga.

Detentores da Taça de Portugal, os minhotos vão defrontar os leões às 20.45 horas de 31 de julho, sábado, em Aveiro, enquanto a formação da capital do móvel, que soma dois triunfos e dois desaires na pré-época, arranca oficialmente a temporada 2021/22 às 20:15 de sexta-feira, com a receção ao Gil Vicente, a contar para a segunda fase da Taça da Liga.

Presença regular nas principais competições nacionais femininas, a árbitra Sandra Bastos dirigiu o jogo particular entre as duas equipas nortenhas, que teve cinco minutos iniciais com circulação de bola pacense no meio-campo contrário, antes dos arsenalistas assumirem o controlo das operações.

Tal como na receção de quarta-feira aos franceses do Marselha, o Sporting de Braga apostou nas subidas da Fabiano pela ala direita e nas triangulações rápidas para isolar os elementos mais adiantados, tendo ameaçado o golo pela primeira vez aos 17 minutos, quando André Ferreira travou o remate de Abel Ruiz.

O guardião dos castores sobressaiu de novo quando se opôs, com sucesso, a tentativas de Galeno, aos 30 minutos, de Sequeira (34) e de Abel Ruiz (35), numa fase em que o Paços de Ferreira se limitava a escassos contra-ataques, sem incómodos de maior para a baliza contrária.

Depois de uma primeira parte em que Nuno Lima teve de render o lesionado Maracás no eixo da defesa pacense, aos 26 minutos, e de um intervalo sem substituições, o Braga continuou mais forte e desfez o 'nulo' num lance em que Fransérgio atirou contra João Vigário, antes da bola sobrar para o remate de primeira, certeiro, de Abel Ruiz.

A reação da equipa treinada por Jorge Simão foi imediata e valeu o empate cinco minutos depois: Jorge Silva roubou a bola a Galeno no meio-campo 'arsenalista' e iniciou uma sequência de passes ao primeiro toque até Lucas Silva se isolar e rematar fora do alcance de Matheus.

Pouco depois de reposta a igualdade, os dois treinadores operaram alterações nos respetivos conjuntos e a fluidez de jogo ressentiu-se, com os lances de perigo a escassearem até ao apito final.

Os anfitriões tiveram ainda tempo para chegar à vitória, numa desmarcação em que Mario González aproveitou para se isolar, atirando rasteiro, ao ângulo inferior esquerdo, numa bola indefensável para André Ferreira.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio Municipal de Braga

Sporting de Braga - Paços de Ferreira, 2-1

Ao intervalo: 0-0

Marcador:

1-0, Abel Ruiz, 53 minutos; 1-1, Lucas Silva, 58; 2-1, Mario González, 86

Equipas:

Sporting de Braga: Matheus, Paulo Oliveira, Raul Silva, Sequeira, Fabiano, Al Musrati, Castro, Fransérgio, Galeno, Ricardo Horta e Abel Ruiz

Jogaram ainda: Lucas Hornicek, André Horta, Lucas Piazón, Mario González e Roger

Treinador: Carlos Carvalhal

Paços de Ferreira: André Ferreira, Jorge Silva, Marco Baixinho, Maracás, João Vigário, Matchoi, Nuno Santos, Abbas Ibrahim, Lucas Silva, Juan Delgado e João Pedro

Jogaram ainda: Nuno Lima, Hélder Ferreira, Uilton, Parano e Bruno Silva

Treinador: Jorge Simão

Árbitro: Sandra Bastos (Associação de Futebol de Aveiro)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Marco Baixinho (33) e Al Musrati (88)

Assistência: jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19