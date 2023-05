Sporting de Braga realiza a melhor época de sempre na Liga

O Sporting de Braga, terceiro classificado, venceu, este sábado, em casa o já despromovido Paços de Ferreira, por 3-0, no último jogo da edição da Liga. Os arsenalistas cumpriram a melhor época de sempre, conseguindo o recorde de pontos, de vitórias e golos.

Na partida da 34.ª jornada, Alvaro Djaló (08 minutos), Ricardo Horta (29) e Banza (51) marcaram os golos dos bracarenses, que terminam a temporada com 78 pontos, sendo que já tinham assegurado o terceiro lugar e a consequente qualificação para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O Paços de Ferreira terminou na 17.ª e penúltima posição, com 23 pontos, regressando à II Liga após quatro temporadas consecutivas no primeiro escalão.

Veja o resumo do jogo: