Sporting de Braga volta a perder Champions para o Kristall

O Sporting de Braga falhou, este domingo, a conquista da Liga dos Campeões de futebol de praia, ao perder, pelo segundo ano seguido, a final frente aos russos do BSC Kristall, por 6-3, na Nazaré.

Após um primeiro período sem golos, o BSC Kristall adiantou-se no marcador na segunda etapa, com um bis de Mauricinho, só que Léo Martins e Rafa Padilha repuseram a igualdade, naquela que foi a reedição da decisão da época passada.

No terceiro período, Remizov marcou para os russos e Filipe Silva assinou novo empate, antes de Paporotnyy e Shishin, este último por duas vezes, assegurarem o triunfo do conjunto de São Petersburgo.

O BSC Kristall arrecadou o quarto título europeu, depois de 2014, 2015 e 2020, isolando-se no primeiro lugar do ranking de vencedores da prova, à frente do Sporting de Braga, que soma três conquistas, em 2017, 2018 e 2019.