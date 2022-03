Sporting de cabeça erguida no adeus à Liga dos Campeões

Equipa de Ruben Amorim empata em casa do poderoso Manchester City e deixa imagem positiva. Leão teve oportunidades para marcar golos.

Depois da goleada sofrida em Alvalade, por 5-0, era inevitável que o Sporting fosse eliminado pelo Manchester City. Assim aconteceu, mas os leões deixaram uma imagem bem melhor na segunda mão, saindo do Ethiad com um empate sem golos e sabendo que até tiveram oportunidades para vencer a partida. Pep Guardiola apresentou um onze significativamente pior do que o da primeira mão, mas ainda com estrelas como Bernardo Silva, Phil Foden ou Sterling. No lado do Sporting, o destaque vai para Tabata como médio e a dupla Paulinho-Slimani novamente junta.

O jogo não foi brilhante para nenhum dos dois lados. Os ingleses geriram o ritmo durante toda a primeira parte e pareceram mais preocupados em manter a bola do que propriamente em causar dano à baliza leonina. Nas poucas tentativas com sucesso, a linha defensiva do Sporting, que esteve em grande nível, resolveu. Com bola, ainda assim, o sufoco dos ingleses à primeira zona de construção verde e branca era gigante, obrigando a sair mais direto com bolas para Slimani ou Paulinho, mas com pouco sucesso.