Sporting de luto pela morte de Romeu Branco

O Sporting manifestou o seu pesar, através de uma publicação no site do clube, pela morte de Romeu Branco, antigo presidente do grupo Stromp e um dos mais antigos sócios do emblema leonino que faleceu, esta quinta-feira, aos 96 anos.

"Nascido a 21 de Outubro de 1923, Romeu Adrião da Silva Branco teve uma vida dedicada ao Clube do seu coração, ingressando na direcção de 1954 a 1956, como dirigente da secção de Atletismo, a que se seguiram dois anos como Director da Associação de Atletismo de Lisboa", pode ler-se na nota de pesar emitida pelo Sporting.

Galardoado com o prémio Stromp em 1971, Romeu Branco, integrou o grupo em 1977 e viria a ser presidente em 1984, 1997 e 1998. Foi ainda distinguido pelo Sporting com a Medalha de Mérito e Dedicação, em 1961, e com o Leão de Ouro, em 1971.