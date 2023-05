Sporting declara apoio a Vinicius Jr. contra o racismo: "Estamos contigo"

Guilherme Amaral Hoje às 14:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Na sequência dos incidentes racistas de que Vinicius Jr. tem sido alvo, o Sporting manifestou o apoio para com o futebolista do Real Madrid. Muitos clubes no Brasil têm partilhado mensagens de apoio ao jogador.

Na manhã desta terça-feira, o Sporting recorreu às redes sociais para manifestar o apoio a Vinicius Júnior, após mais um caso de racismo contra o jovem, que aconteceu no fim de semana, na partida frente ao Valência.

"Não há espaço para o racismo em qualquer sítio. Estamos contigo, Vinicius Júnior", publicaram os leões nas redes sociais.

PUB

Na segunda-feira, também o F. C. Porto publicou uma mensagem de apoio a Vinicius Jr. "Toda a gente pertence aqui", pode ler-se.

A nível internacional, muitos jogadores e clubes declararam apoio a Vinicius. O capitão da seleção brasileira, Casemiro, disse sentir-se "dececionado" ao ver mais um episódio de racismo. "Não podemos continuar a tolerar este problema que transcende o desporto, afeta toda a sociedade e segue impune", declarou o médio do Manchester United.

No Brasil, foram vários os clubes que se manifestaram, muitos da primeira divisão como o Fluminense, o São Paulo, o Corinthians e o Flamengo, clube que revelou Vinicius Junior. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também declarou apoio ao jogador. O presidente da CBF, Ednaldo Pereira, deve reunir-se com o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, para discutir possíveis medidas.