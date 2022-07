Sporting defende título em novo formato do Nacional de Sub-17

Susana Silva Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting inicia, no próximo dia 7 de agosto, a defesa do título do novo Campeonato Nacional de Sub-17 da 1.ª Divisão, que conta com um formato competitivo reformulado.

A prova principal de juvenis sofreu várias mudanças em relação ao modelo anterior. Reduziu de 48 para 30 clubes e de quatro para apenas duas fases.

A primeira etapa da edição inaugural do Campeonato Nacional Sub-17 da 1.ª Divisão arranca a 7 de agosto e termina a 18 de dezembro, sendo composta por 30 clubes divididos por três séries de 10 equipas (Série A, B e C).

Os três primeiros classificados de casa um dos três grupos, bem como o melhor quarto posicionado, num total de 10 clubes, qualificam-se para a segunda fase de apuramento de campeão - que se disputa de 8 de janeiro a 25 de junho - e garantem a presença na edição de 2023/24.

Os restantes 20 clubes apuram-se para a segunda fase de manutenção e descida e serão divididos em duas séries de 10 equipas. Os quatro últimos classificados de cada série (sétimo, oitavo, nono e décimo), bem como o pior sexto posicionado, num total de nove, são despromovidos à 2.ª Divisão Nacional, também criada esta época (é composta por 36 clubes).

Na edição de 2023/24 a 1.ª Divisão Nacional de Sub-17 só terá 24 emblemas: os 10 clubes da fase de apuramento de campeão, os 11 que asseguram a permanência e os três primeiros classificados da fase de apuramento de campeão da 2.ª Divisão Nacional, que na próxima temporada será alargada para 50 clubes.

No que ao arranque deste novo formato diz respeito, o campeão Sporting inicia a defesa do título com uma receção ao Real, enquanto o Benfica vai ao recinto do Sacavenense.

PUB

Mais a Norte, o F. C. Porto recebe o Vitória de Guimarães e o Braga joga, fora com o Palmeiras.

Eis o calendário do Campeonato Nacional de Sub-17 da 1.ª Divisão:

Jornada 1 (7 de agosto)

Série A

F. C. Porto-V. Guimarães

Palmeiras-Braga

Padroense-Merelinense

Boavista-Rio Ave

P. Ferreira-Famalicão

Série B

Fátima-Feirense

Sp. Espinho-Loures

Académica-Marialvas

Anadia-Torreense

Tondela-U. Leiria

Série C

Sporting-Real

Cova Piedade-Oeiras

Sintrense-V. Setúbal

Belenenses-Estoril

Sacavenense-Benfica

Jornada 2 (14 de agosto)

Série A

V. Guimarães-P. Ferreira

Braga-F. C. Porto

Merelinense-Palmeiras

Rio Ave-Padroense

Famalicão-Boavista

Série B

Feirense-Tondela

Loures-Fátima

Marialvas-Sp. Espinho

Torreense-Académica

U. Leiria-Anadia

Série C

Real-Sacavenense

Oeiras-Sporting

V. Setúbal-Cova Piedade

Estoril-Sintrense

Benfica-Belenenses

Jornada 3 (21 de agosto)

Série A

V. Guimarães-Braga

F. C. Porto-Merelinense

Palmeiras-Rio Ave

Padroense-Famalicão

P. Ferreira-Boavista

Série B

Feirense-Loures

Fátima-Marialvas

Sp. Espinho-Torreense

Académica-U. Leiria

Tondela-Anadia

Série C

Real-Oeiras

Sporting-V. Setúbal

Cova Piedade-Estoril

Sintrense-Benfica

Sacavenense-Belenenses

Jornada 4 (28 de agosto)

Série A

Braga-P. Ferreira

Merelinense-V. Guimarães

Rio Ave-F. C. Porto

Famalicão-Palmeiras

Boavista-Padroense

Série B

Loures-Tondela

Marialvas-Feirense

Torreense-Fátima

U. Leiria-Sp. Espinho

Anadia-Académica

Série C

Oeiras-Sacavenense

V. Setúbal-Real

Estoril-Sporting

Benfica-Cova Piedade

Belenenses-Sintrense

Jornada 5 (4 de setembro)

Série A

Braga-Merelinense

V. Guimarães-Rio Ave

F. C. Porto-Famalicão

Palmeiras-Boavista

P. Ferreira-Padroense

Série B

Loures-Marialvas

Feirense-Torreense

Fátima-U. Leiria

Sp. Espinho-Anadia

Tondela-Académica

Série C

Oeiras-V. Setúbal

Real-Estoril

Sporting-Benfica

Cova Piedade-Belenenses

Sacavenense-Sintrense



Jornada 6 (11 de setembro)

Série A

Merelinense-P. Ferreira

Rio Ave-Braga

Famalicão-V. Guimarães

Boavista-F. C. Porto

Padroense-Palmeiras

Série B

Marialvas-Tondela

Torreense-Loures

U. Leiria-Feirense

Anadia-Fátima

Académica-Sp. Espinho

Série C

V. Setúbal-Sacavenense

Estoril-Oeiras

Benfica-Real

Belenenses-Sporting

Sintrense-Cova Piedade

Jornada 7 (18 de setembro)

Série A

Merelinense-Rio Ave

Braga-Famalicão

V. Guimarães-Boavista

F. C. Porto-Padroense

P. Ferreira-Palmeiras

Série B

Marialvas-Torreense

Loures-U. Leiria

Feirense-Anadia

Fátima-Académica

Tondela-Sp. Espinho

Série C

V. Setúbal-Estoril

Oeiras-Benfica

Real-Belenenses

Sporting-Sintrense

Sacavenense-Cova Piedade

Jornada 8 (1 de outubro)

Série A

P. Ferreira-Rio Ave

Famalicão-Merelinense

Boavista-Braga

Padroense-V. Guimarães

Palmeiras-F. C. Porto

Série B

Tondela-Torreense

U. Leiria-Marialvas

Anadia-Loures

Académica-Feirense

Sp. Espinho-Fátima

Série C

Sacavenense-Estoril

Benfica-V. Setúbal

Belenenses-Oeiras

Sintrense-Real

Cova Piedade-Sporting

Jornada 9 (5 de outubro)

Série A

Rio Ave-Famalicão

Merelinense-Boavista

Braga-Padroense

V. Guimarães-Palmeiras

F. C. Porto-P. Ferreira

Série B

Torreense-U. Leiria

Marialvas-Anadia

Loures-Académica

Feirense-Sp. Espinho

Fátima-Tondela

Série C

Estoril-Benfica

V. Setúbal-Belenenses

Oeiras-Sintrense

Real-Cova Piedade

Sporting-Sacavenense

Jornada 10 ( 9 de outubro)

Série A

V. Guimarães-F. C. Porto

Braga-Palmeiras

Merelinense-Padroense

Rio Ave-Boavista

Famalicão-P. Ferreira

Série B

Feirense-Fátima

Loures-Sp. Espinho

Marialvas-Académica

Torreense-Anadia

U. Leiria-Tondela

Série C

Real-Sporting

Oeiras-Cova Piedade

V. Setúbal-Sintrense

Estoril-Belenenses

Benfica-Sacavenense

Jornada 11 (23 de outubro)

Série A

P. Ferreira-V. Guimarães

F. C. Porto-Braga

Palmeiras-Merelinense

Padroense-Rio Ave

Boavista-Famalicão

Série B

Tondela-Feirense

Fátima-Loures

Sp. Espinho-Marialvas

Académica-Torreense

Anadia-U. Leiria

Série C

Sacavenense-Real

Sporting-Oeiras

Cova Piedade-V. Setúbal

Sintrense-Estoril

Belenenses-Benfica

Jornada 12 (30 de outubro)

Série A

Braga-V. Guimarães

Merelinense-F. C. Porto

Rio Ave-Palmeiras

Famalicão-Padroense

Boavista-P. Ferreira

Série B

Loures-Feirense

Marialvas-Fátima

Torreense-Sp. Espinho

U. Leiria-Académica

Anadia-Tondela

Série C

Oeiras-Real

V. Setúbal-Sporting

Estoril-Cova Piedade

Benfica-Sintrense

Belenenses-Sacavenense

Jornada 13 (5 de novembro)

Série A

P. Ferreira-Braga

F. C. Porto-Rio Ave

V. Guimarães-Merelinense

Padroense-Boavista

Palmeiras-Famalicão

Série B

Tondela-Loures

Fátima-Torreense

Feirense-Marialvas

Académica-Anadia

Sp. Espinho-U. Leiria

Série C

Sacavenense-Oeiras

Sporting-Estoril

Real-V. Setúbal

Sintrense-Belenenses

Cova Piedade-Benfica

Jornada 14 (27 de novembro)

Série A

Merelinense-Braga

Rio Ave-V. Guimarães

Famalicão-F. C. Porto

Boavista-Palmeiras

Padroense-P. Ferreira

Série B

Marialvas-Loures

Torreense-Feirense

U. Leiria-Fátima

Anadia-Sp. Espinho

Académica-Tondela

Série C

V. Setúbal-Oeiras

Estoril-Real

Benfica-Sporting

Belenenses-Cova Piedade

Sintrense-Sacavenense

Jornada 15 (3 de dezembro)

Série A

P. Ferreira-Merelinense

Braga-Rio Ave

V. Guimarães-Famalicão

F. C. Porto-Boavista

Palmeiras-Padroense

Série B

Tondela-Marialvas

Loures-Torreense

Feirense-U. Leiria

Fátima-Anadia

Sp. Espinho-Académica

Série C

Sacavenense-V. Setúbal

Oeiras-Estoril

Real-Benfica

Sporting-Belenenses

Cova Piedade-Sintrense

Jornada 16 (8 de dezembro)

Série A

Palmeiras-P. Ferreira

Rio Ave-Merelinense

Famalicão-Braga

Boavista-V. Guimarães

Padroense-F. C. Porto

Série B

Sp. Espinho-Tondela

Torreense-Marialvas

U. Leiria-Loures

Anadia-Feirense

Académica-Fátima

Série C

Cova Piedade-Sacavenense

Estoril-V. Setúbal

Benfica-Oeiras

Belenenses-Real

Sintrense-Sporting

Jornada 17 (11 de dezembro)

Série A

Merelinense-Famalicão

Braga-Boavista

V. Guimarães-Padroense

F. C. Porto-Palmeiras

Rio Ave-P. Ferreira

Série B

Marialvas-U. Leiria

Loures-Anadia

Feirense-Académica

Fátima-Sp. Espinho

Torreense-Tondela

Série C

V. Setúbal-Benfica

Oeiras-Belenenses

Real-Sintrense

Sporting-Cova Piedade

Estoril-Sacavenense

Jornada 18 (18 de dezembro)

Série A

Famalicão-Rio Ave

Boavista-Merelinense

Padroense-Braga

Palmeiras-V. Guimarães

P. Ferreira-F. C. Porto

Série B

U. Leiria-Torreense

Anadia-Marialvas

Académica-Loures

Sp. Espinho-Feirense

Tondela-Fátima

Série C

Benfica-Estoril

Belenenses-V. Setúbal

Sintrense-Oeiras

Cova Piedade-Real

Sacavenense-Sporting