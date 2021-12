Sporting frente ao Manchester City e Benfica defronta o Ajax

JN Hoje às 14:10 Facebook

Benfica e Sporting conheceram, esta segunda-feira, os adversários para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Recorde-se que o sorteio teve de ser repetido, uma vez que a UEFA alegou ter existido um problema técnico no sistema que auxilia os oficiais no momento da decisão.

O sorteio ditou que o Sporting vai defrontar o Manchester City. Já o Benfica terá pela frente o Ajax.

Como não são cabeças de série, tal como Paris Saint-Germain, Inter Milão, Chelsea, Atlético de Madrid, Salzburgo e Villareal, Benfica e Sporting jogam a primeira mão em casa, a 15, 16, 22 ou 23 de fevereiro de 2022. Já os embates da segunda mão realizam-se a 8, 9, 15 e 16 de março.

Recorde-se que na fase de grupos, o Sporting foi segundo do Grupo C, atrás do Ajax, enquanto o Benfica conseguiu a mesma posição, mas no Grupo E, apenas atrás do Bayern Munique.



Todos os jogos dos oitavos de final:

Salzburg-Bayern Munique

Sporting-Man. City



Benfica-Ajax



Chelsea-Lille



Atl. Madrid-Manchester United



Villareal-Juventus



Inter-Liverpool



Real Madrid-PSG