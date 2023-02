Sporting defronta o Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa

O Sporting vai ter pela frente o Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa. A primeira mão será a 9 de março, em Alvalade e o segundo jogo será disputado dia 16 do mesmo mês, em Londres.

Para chegar até esta fase os leões ficaram no terceiro lugar do grupo, na Liga dos Campeões, tendo depois deixado o Midtjylland pelo caminho no play-off de acesso a esta fase da competição.

De todas as equipas presentes em prova, que podiam ter calhado no caminho dos leões, o Arsenal era, teoricamente, das mais fortes, dificultando o sonho leonino de conquistar a Liga Europa. Recorde-se que os "gunners" fizeram 15 pontos no Grupo A da Liga Europa, tendo conseguido cinco vitórias e apenas uma derrota, com o PSV.

Oitavos de final da Liga Europa:

Union Berlin (Alemanha)-Union Saint-Gilloise (Bélgica)

Sevilha (Espanha)-Fenerbahçe (Turquia)

Juventus (Itália)-Friburgo (Alemanha)

Leverkusen (Alemanha)-Ferencvarósi (Hungria)

Sporting (Portugal)- Arsenal (Inglaterra)

Manchester United (Inglaterra)-Bétis (Espanha)

Roma (Itália)-Real Sociedad (Espanha)

Feyenoord (Países Baixos)-Shakthar Donetsk (Ucrânia)