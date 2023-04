Sporting defronta Sporting de Tomar na final da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting vai defrontar o Sporting de Tomar numa inédita final da Taça de Portugal de hóquei em patins, depois de vencer o Óquei de Barcelos por 3-2, na meia-final, disputada em Tomar.

Os leões, carrascos do Benfica nos oitavos de final, impuseram-se aos minhotos e vão tentar alcançar um troféu que conquistaram quatro vezes, a última das quais há 33 anos, em 1989/90.

A inédita final da Taça de Portugal, entre Sporting e Sporting de Tomar, que surpreendeu o F. C. Porto, detentor do título e recordista de troféus, na outra meia-final, vai ser disputada no domingo, a partir das 15 horas, no rinque do Pavilhão Municipal Cidade de Tomar.