Sporting denuncia agressões a staff e adeptos no jogo com o Valongo

JN Hoje às 21:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Através de comunicado, o Sporting informou que já entregou uma participação disciplinar à Federação de Patinagem e repudiou veementemente as agressões de que foram alvo vários adeptos.

"O Sporting Clube de Portugal informa que os seus adeptos e staff foram alvo de agressões na noite de ontem, no Pavilhão Municipal de Valongo, durante e depois do jogo entre o AD Valongo e o Sporting CP, a contar para a I Divisão do Campeonato Nacional de hóquei em patins", pode ler-se no comunicado publicado, esta quinta-feira, pelo emblema de Alvalade.

Os leões clarificaram, ainda, que um dos adeptos saiu gravemente ferido. "Após a vitória do Sporting CP por 5-3, os adeptos do AD Valongo ameaçaram e agrediram adeptos do Sporting CP e elementos do staff. Situação que obrigou o staff e adeptos a terem de refugiar-se nos balneários, sendo necessário prestar imediata assistência médica a um dos adeptos gravemente agredido".

"Hoje, o Sporting CP enviou uma exposição ao Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal a relatar ao pormenor todos os incidentes. O Clube repudia todas as formas a violência no desporto e apela, uma vez mais, às autoridades competentes que ajam no sentido de banir certas pessoas e comportamentos dos recintos desportivos".