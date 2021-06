Sporting derrota Benfica e fica a uma vitória do título

JN/Agências Hoje às 22:46 Facebook

O Sporting está a uma vitória do título ao ganhar, esta quinta-feira, ao Benfica, por 2-1, no terceiro jogo da final do play-off da Liga de futsal, disputado no Pavilhão João Rocha, com o golo do triunfo a ser apontado pelo guarda-redes das águias Roncaglio.

Com este resultado o Sporting está agora na frente da final, somando duas vitórias e uma derrota. No primeiro jogo os leões venceram por 3-1 e no segundo perderam 7-5, após prolongamento.

Esta quinta-feira, o Benfica entrou mais dominante e, nos primeiros minutos, dispôs de várias oportunidades de golo por Chishkala, Robinho, Nilson e Tayebi. Contudo Guitta respondeu sempre nos remates enquadrados.

Já o Sporting, onde o nervosismo era notório no banco, pelas contestações do treinador Nuno Dias ou do adjunto Paulo Luís, sentiu fortes dificuldades para chegar à zona de remate, fruto da pressão colocada pelos benfiquistas logo na primeira fase de construção de jogo.

Contudo, isso não impediu os campeões europeus de inaugurarem o marcador, aos seis minutos, por Diogo Cavinato. Num canto, cobrado por Pany Varela, a bola foi entregue a Tomás Paçó que serviu de calcanhar o italiano que não se fez rogado e somou o 38.º golo esta temporada no campeonato.

O Benfica não se encolheu, manteve o ímpeto ofensivo e, aos nove minutos, chegou à igualdade com um remate cruzado de Silvestre Ferreira, após assistência de Robinho.

Depois de um período em que as equipas tudo faziam para não errar, na ponta final da primeira parte o jogo reacendeu, com as oportunidades a dividirem-se e, apesar de o Sporting ter somado a quinta falta, o resultado manteve-se.

Na segunda parte, os comandados de Nuno Dias entraram mais fortes, empurraram o Benfica para trás da linha de meio-campo que obrigou os benfiquistas a jogarem em contra-ataque, não sem antes ver Roncaglio puxar dos galões e defender os remates de Erick Mendonça e Rocha, aos 25 e 27 minutos.

Contudo foi o mesmo Roncaglio o autor do golo do Sporting, aos 32 minutos, depois de um remate ao poste de Erick Mendonça, com a bola a bater nas pernas do guarda-redes para o 2-1 leonino.

A perder, o Benfica passou a jogar em 5x4, com Tiago Brito no papel de guarda-redes avançado, mas o Sporting soube aguentar a pressão e manteve a baliza inviolável.

As duas equipas voltam a encontrar-se domingo, às 17.30 horas, no pavilhão da Luz, em Lisboa, para o jogo quatro da final da Liga.