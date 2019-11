Sporting derrota Cocks na Champions e aproxima-se do segundo lugar

Hoje às 19:28 Facebook

O Sporting venceu este sábado os finlandeses do Cocks, por 38-29, em jogo da sexta jornada da Liga dos Campeões, colocando os leões a um ponto do segundo lugar, que dá acesso à próxima fase da competição.

O conjunto verde e branco chegou a este jogo na terceira posição, com cinco pontos, mas aproveitou a derrota dos suecos do Savehof, segundos, com oito, diante dos líderes espanhóis Bidasoa Irun, com 11, para se aproximar do segundo lugar, situando-se agora com menos um ponto.

Num jogo marcado por muita agressividade por parte do conjunto finlandês, o Sporting lançou-se para a vantagem após cinco minutos iniciais de equilíbrio, aproveitando a inspiração de Frankis Carol e Carlos Ruesga.

Os "tiros" de longe de Frankis Carol, com oito golos no primeiro tempo, e a mestria com que o espanhol Carlos Ruesga, com seis, entrava pela defesa contrária foram os principais responsáveis pela chegada ao intervalo com uma vantagem confortável de oito golos (23-15).

O Cocks tinha em Teemu Tamminen a seta primordial no ataque à baliza de Manuel Gaspar, sobretudo em lances dos sete metros, mas o guarda-redes português, com várias boas intervenções durante toda a partida, impediu que os finlandeses pudessem aproximar-se da formação 'leonina' no marcador.

Na segunda parte, o jogo ficou mais partido, com os dois conjuntos a colocarem o ritmo mais elevado e a aproveitarem algumas brechas nos blocos. Contudo, os 10 golos que separavam as duas equipas ficaram sempre seguros pela equipa comandada por Thierry Anti.

Nos últimos 15 minutos, os finlandeses, já algo resignados com a derrota, foram colocando menos intensidade ao encontro, algo a que o Sporting também acedeu, o que levou a uns minutos finais com menos fulgor e, consequentemente, menos golos, com o resultado a cifrar-se nos 38-29.

Ficha de jogo:

Jogo no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Cocks, 38-29.

Ao intervalo: 23-15.

Sob a arbitragem dos austríacos Denis Bolic e Christoph Hurich, as equipas alinharam e marcaram:

Sporting: Manuel Gaspar (1), Carlos Ruesga (8), Frankis Carol (11), Tiago Rocha (2), Carlos Carneiro, Arnaud Bingo (1) e Valentin Ghionea (3). Jogaram ainda Gonçalo Vieira (2), Aljosa Cudic, Francisco Tavares, Ivan Nikcevic, Marko Vujin (6), Luís Frade (4) e Ramires Costa.

Treinador: Thierry Anti.

Cocks: Vitaly Shitsko (1), Teemu Tamminen (11), Yury Lukyanchuk (6), Roni Syrjala (1), Nico Ronnenberg (1), Vitalie Nenita (3) e Yuri Semenov (2). Jogaram ainda Elis Memic, Nils Kreicbergs (3), Bojan Zupanjac, Aliaksandr Tsitou, Evgeny Semenov e Aleksandar Gugleta (1).

Treinador: Gintaras Savukynas.

Marcha do marcador: 3-3 (05 minutos), 6-4 (10), 10-6 (15), 13-10 (20), 19-12 (25), 23-15 (intervalo), 26-17 (35), 29-19 (40), 32-22 (45), 35-25 (50), 36-26 (55) e 38-29 (final).

Assistência: 1.205 espetadores.