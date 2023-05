Sporting derrota F.C. Porto e está mais perto da final da Liga

JN/Agências Hoje às 00:04 Facebook

O Sporting voltou, esta terça-feira, a derrotar o F. C. Porto nas meias-finais da Liga portuguesa de basquetebol (91-93), em jogo disputado no Dragão Arena, no Porto, e está agora a uma vitória da final.

Os leões passaram a ter uma vantagem de 2-0 e, se vencerem o próximo jogo, já em Alvalade, apuram-se para a final, que para os dragões é um objetivo que ficou mais complicado e à distância de três triunfos.

A primeira parte do segundo jogo teve algumas semelhanças com igual período do primeiro entre as duas equipas, no dia 21, com o F. C. Porto a somar erros e lançamentos falhados, alguns deles sob o cesto e sem oposição e o Sporting a ser mais regular e mais eficaz nas suas ações e a ir para o intervalo na frente.

O F. C. Porto marcou primeiro e o Sporting virou rapidamente o encontro a seu favor, mas o base Max Landis recolocou os portistas em vantagem com um triplo (9-6) depois de um momento quente entre o ala leonino Armwood e o extremo portista Conklin na disputa de uma bola.

Serenados os ânimos dentro do campo, Armwood fez um afundanço, Miguel Maria exagerou no individualismo, e Marcus Lovett Jr. pôs o Sporting outra vez em vantagem (9-10) e o primeiro período completou-se com os visitantes a ganhar por sete pontos (20-27).

O ascendente sportinguista manteve-se no segundo período, apesar da resistência portista feita de muito coração e menos clarividência, e o resultado ao intervalo era de 40-50, com o base Marcus Lovett Jr. a ser o melhor leão.

O F. C. Porto voltou a marcar os primeiros pontos da segunda parte, mas o Sporting continuou melhor e a dominar, o que lhe permitiu fechar o terceiro período com mais 15 pontos do que o rival (57-72).

Os dragões lutaram por cada bola e procuraram reforçar a pressão defensiva, acabando, porém, por serem vítimas de alguma sofreguidão e decisões erradas e por tudo isso marcaram só 17 pontos no terceiro período contra 22 do Sporting.

O resultado sugeria que a equipa lisboeta tinha o triunfo nas suas mãos e esta convicção acentuou-se quando o Sporting ganhava por 70-52, mas o F. C. Porto não se entregou e, já no derradeiro período, iniciou uma recuperação que parecia impossível e deixou o resultado em 'suspense' nos segundos finais.

O Sporting, que tinha o jogo controlado, perdeu Travante Williams, Joshua Patton e Diogo Ventura por faltas e isso quase lhe saiu caro porque o F. C. Porto, com menos oposição, muitos lances livres a seu favor na reta final e um Teyvon Myers com a pontaria afinada, pôs o resultado em 88-92 a 12 segundos final.

Myers ainda pôs o resultado em 89-92, o Sporting conseguiu também mais um ponto (89-93), Myers apontou mais dois (91-93) e já não houve tempo para mais num jogo intenso e que acabou a ser disputado até ao último segundo, no qual Voytso falhou um lançamento triplo do meio campo.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão Dragão Arena, no Porto

FC Porto -- Sporting, 91-93

Ao intervalo: 40-50

Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Sónia Teixeira e Bruno Maciel, as equipas alinharam e marcaram:

- F. C. Porto (91): Miguel Cardoso (10), Max Landis (12), Vladyslav Voytso (6), Brian Conklin (11) e Michael Finke (2). Jogaram ainda Charlon Kloof (9), Teyvon Myers (30), Miguel Queiroz (2), Francisco Amarante (3), João Guerreiro e Keven Gomes (6)

Treinador: Fernando Sá.

- Sporting (93): Marcus Lovett Jr. (23), Travante Williams (12), Marko Loncovic (2), Joshua Patton (14) e Gerald Armwood (11) Jogaram ainda Diogo Ventura (5), Eddyv Polanco (16) João Fernandes (2) e António Monteiro (8)

Treinador: Pedro Nuno

Marcha do marcador: 20-27 (primeiro período), 40-50 (intervalo), 57-72 (terceiro período) e 91-93 (resultado final)

Assistência: espetadores