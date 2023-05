Sporting derrotado na final da Liga dos Campeões de futsal

Rui Almeida Santos Hoje às 21:43 Facebook

O Palma conquistou a Liga dos Campeões de futsal após derrotar o Sporting numa final decidida nas grandes penalidades, na sequência de um empate a 1-1 registado no término do tempo regulamentar e do prolongamento.

A jogar perante o seu público, o Palma esteve por cima do jogo na metade inicial da primeira parte, com Mancuso, Cleber e Tayebi a obrigarem Guitta a defesas apertadas.

O Sporting, que aos 6 minutos viu Neves, isolado, falhar na cara de Luan Muller, contou com Guitta também para melhorar no ataque. O guarda-redes brasileiro criou alguns desequilíbrios nos momentos com bola, com os leões a aproveitarem para deixarem o adversário em sentido.

Aos 14 minutos, Cavinato rematou para defesa complicada de Luan Muller. Na resposta, o guarda-redes do Palma arrancou com a bola controlada desde o meio-campo, ultrapassou três jogadores do Sporting e assistiu Rivillos para o 1-0.

Os leões responderam bem ao golo sofrido e quase empatavam a escassos quatro segundos do intervalo, por Zicky Té, mas o guarda-redes do emblema espanhol, que em Portugal jogou pelo Fundão, defendeu o remate do internacional português com o rosto.

A abrir o segundo tempo, Cavinato atirou ao poste, na sequência de um canto. Aos 5 minutos, Pany Varela imitou-o, por entre o autêntico espetáculo que Guitta e Luan Muller davam nas duas balizas, com defesas incríveis.

O Sporting acabaria por empatar aos 13 minutos num golpe de génio de Zicky Té, com um toque de calcanhar na recarga a mais uma defesa do guardião contrário.

Dois minutos depois, Sokolov chegou a celebrar o 2-1 para os lisboetas, mas o golo foi invalidado com recurso ao sistema de vídeo. A equipa de arbitragem considerou que o russo puxou a camisola a Marlon, com quem discutiu o lance.

Os leões dominaram a etapa complementar mas quase sofreram o segundo golo num lance complexo. Guitta subiu ao meio-campo adversário para rematar à baliza espanhola. Luan Muller defendeu e a bola sobrou para Chaguinha, que aproveitou o adiantamento do guarda-redes do Sporting para tentar o chapéu desde a sua área, com a bola a ser desviada pelo poste.

No lance seguinte foi a vez de Alex Merlim atirar ao poste, naquela que foi a terceira bola travada pela estrutura da baliza do Palma.

O 1-1 perdurou até ao fim do tempo regulamentar, levando a final para prolongamento, que foi parco em ocasiões, obrigando à decisão por grandes penalidades. Aí, o Palma foi mais forte, vencendo por 5-3.

Os penáltis ficam ainda marcados por momentos de tensão entre os jogadores das duas equipas, após um bate-boca entre Cavinato e Luan Muller na sequência da penalidade convertida pelo jogador do Sporting. Desse momento resultaram as expulsões de Carlos Barrón e Neves.

Palma 1 - 1 Sporting (5-3 após grandes penalidades)

Palma: Luan Muller, Chaguinha, Rojas, Francisco Tomaz e Cainan - cinco inicial - Carlos Barrón, Mancuso, Marlon, Rivillos (1), Oledghobad, Tayebi, Cleber, Saldise e Fabinho

Treinador: Antonio Vadillo

Sporting: Guitta, Erick, João Matos, Cavinato e Alex Merlim - cinco inicial - Bernardo Paçó, Diogo Santos, Tomás Paçó, Zicky Té, Neves, Pauleta, Sokolov (1), Pany Varela e Esteban

Treinador: Nuno Dias

Local: Velòdrom Illes Balears, em Palma de Maiorca

Árbitros: Ondřej Černý (República Checa) e Cédric Pelissier (França)

Ao intervalo: 1-0