Sporting derrotado pelo Ajax em jogo com seis golos

Na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, os leões foram derrotados por 4-2 pela formação dos Países Baixos.

Com ambas equipas já apuradas para os oitavos de final da Champions, Ruben Amorim promoveu a entrada no onze de alguns jogadores com menos minutos, como foi o caso de João Virgínia, Gonçalo Esteves, Tabata e Tiago Tomás.

No primeiro tempo o Ajax foi tendo mais bola e aos 7 minutos uma falta de Daniel Bragança originou grande penalidade para a formação orientada por Erik Ten Hag. Haller converteu o penálti com sucesso e juntou-se a Cristiano Ronaldo como os únicos jogadores a marcar em todos os jogos da fase de grupos.

Aos 22 minutos um cruzamento teleguiado de Tabata encontrou a corrida de Nuno Santos, que finalizou para dentro da baliza neerlandesa. Mas o Ajax continuou a pressionar e já perto do intervalo um mau passe de Gonçalo Inácio dentro de área foi aproveitado para Antony desfazer a igualdade no marcador.

Na segunda parte a tendência de mais posse de bola do Ajax manteve-se e a equipa marcou dois golos praticamente seguidos: aos 58 minutos uma perda de bola de Nuno Santos originou o terceiro golo da equipa de Amesterdão, finalizado por David Neres. Em seguida, após uma boa circulação de bola à entrada da área do Sporting, Berghuis fintou Esgaio e rematou para mais um golo do Ajax. O Sporting reduziu e fechou o marcador através de uma boa finalização de Tabata.

Com este resultado o Sporting manteve o segundo lugar do grupo, tendo somado nove pontos, menos nove que o líder Ajax. O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões realiza-se na próxima terça-feira às 11 horas.