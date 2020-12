Sporting derrotado pelo Nimes na Liga Europeia

JN/Agências Hoje às 21:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting foi, esta terça-feira, batido em casa pelos franceses do Nimes, por 30-26, na quinta jornada do Grupo B da Liga Europeia, sofrendo a primeira derrota na competição.

Os leões, que ao intervalo já perdiam por três golos de diferença (15-12), não conseguiram dar a volta ao resultado e foram derrotados por 30-26.

Com esta derrota, o Sporting está em quarto lugar no grupo, com quatro pontos em três jogos disputados, enquanto o Nimes é terceiro com os mesmos pontos, mas mais um jogo.

O grupo é liderado pelo Füchse Berlim, com seis pontos em três jogos, seguido do Kristianstad, com os mesmos pontos, mas em cinco jogos. O Dínamo Bucareste está em quinto com dois pontos (quatro jogos) e o Presov é sexto e último com zero (três jogos).