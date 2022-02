Sporting detalha transferências de inverno à CMVM

André Bucho Ontem às 22:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Marcus Edwards custou 7,5 milhões de euros, 50% do passe. Slimani custou 250 mil euros em intermediação, Tiago Tomás pode regressar no verão e Jovane com cláusula de compra.

Além do valor pago ao Vitória de Guimarães pelo passe do inglês Marcus Edwards, os leões despenderam ainda de 115 mil euros em intermediação à Arete Management LTD. Neste negócio seguiu também Geny Catamo para o Minho e os vimaranenses ficam com "preferência de futura cedência".

No caso do avançado argelino Slimani, a "comissão de manutenção" foi paga a Luca Bascherini. O jogador tem opção de extensão contratual até 2024. As informações constam no comunicado enviado pela SAD leonina à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM).

Na saídas, o empréstimo de Tiago Tomás ao Estugarda é "válido até Junho de 2023, podendo ser interrompido em Junho de 2022", lê-se no documento, segundo o qual a Lazio ficou com opção de compra por Jovane.