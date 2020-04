Sporting deve 12,3 milhões de euros ao Braga

JN Ontem às 23:13, atualizado hoje às 01:36 Facebook

O Sporting falhou o pagamento da primeira prestação da contratação de Rúben Amorim e neste momento, sabe o JN, deve 12,3 milhões de euros ao Braga. Uma quantia que ainda pode aumentar.

A 5 de março, Rúben Amorim foi oficializado no Sporting depois dos leões assumirem o pagamento dez milhões de euros ao Braga, valor da cláusula de rescisão. Na época, os minhotos emitiram um comunicado à CMVM no qual explicaram que o valor iria ser recebido em duas prestações: a primeira até 6 de março e a segunda até 5 de setembro.

O clube leonino, "num ato de gestão excecional motivado pelo atual estado de emergência", não pagou a primeira prestação, avaliada em cinco milhões de euros, (mais 2,3 milhões referentes ao IVA, imposto presente em todas as transferências) - o limite era até 6 de março - com moratória até ao dia 30 sob pena de antecipação do valor global

A 1 de abril, o Braga interpelou o Sporting para cessar este capítulo e se não o fizesse num prazo de 15 dias (até 16 de abril), o clube de Alvalade seria forçado a pagar uma multa de 10% da verba total a liquidar que, com juros, acabaria por deixar uma dívida de 13,812,900 euros.

Rúben Amorim, de 35 anos, chegou ao comando técnico da equipa principal do Braga em dezembro, depois de uma passagem pela equipa B dos minhotos. Em março, depois de ter conquistado uma Taça da Liga, foi contratado pelo clube de Alvalade por dez milhões de euros, valor que o torna no terceiro treinador mais caro do mundo, apenas atrás de Brendan Rogers - que custou 10,5 milhões ao Leicester em 2018/19 - e André Villas-Boas, que rendeu 15 milhões de euros ao F. C. Porto na altura em que assumiu o Chelsea em 2011.