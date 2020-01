Hoje às 18:02 Facebook

Os leões devolveram o extremo Fernando aos ucranianos do Shakhtar Donetsk. O brasileiro chegou a Alvalade no último dia da janela de transferências do verão, no início de setembro, e não cumpriu qualquer minuto pela equipa principal. Em sentido inverso, o avançado Joelson Fernandes, de apenas 16 anos, foi promovido à principal equipa leonina.

O Sporting arruma a casa. Emprestado ao Sporting no mercado de verão, Fernando vai regressar à casa-mãe, equipa orientada pelo português Luís Castro. De leão ao peito, fez apenas seis jogos e um golo, todos eles pela formação sub-23. Na equipa que, esta época, já foi de Keizer, Leonel Pontes e Silas, Fernando não realizou qualquer partida.

Quanto a Joelson Fernandes, esse foi chamado por Silas ao treino deste domingo, de preparação para a final four da Taça da Liga, terça-feira, contra o Braga. Na nota publicada no site do Sporting, o jovem avançado é apresentado como um "valor incontornável da formação" leonina e fica a garantia de que "irá a partir de agora ser presença mais assídua nos trabalhos da equipa principal".

Joelson leva, esta época, 25 jogos pelos sub-23 e apontou cinco golos. Recorde-se que o jovem fez pré-temporada com a equipa principal e foi alvo de uma brincadeira dos jornalistas, numa entrevista muito animada e que seguramente jamais esquecerá.

De resto, na sessão de treino, só "Luciano Vietto não esteve às ordens de Silas, uma vez que continua entregue ao departamento médico, e esta manhã fez tratamento e trabalho de recuperação".