Sporting divulga novo lance polémico e desafia Conselho de Arbitragem

O Famalicão-Sporting disputado este sábado está a durar muito para lá do apito final de Luís Godinho, quando o marcador assinalava 2-2. Com a equipa de arbitragem no centro do furacão, os leões atiraram, este domingo, mais lenha para a fogueira, que é como quem diz mais um lance polémico, este a envolver João Mário e ocorrido na área dos minhotos.

"O mesmo VAR que anulou um golo limpo a Coates, não viu este empurrão grosseiro a João Mário. Aguardamos a qualquer momento a posição do Conselho de Arbitragem (CA)", desafiou o Sporting, através do responsável pela Comunicação da SAD, Miguel Braga.

O lance ocorreu ao minuto 66 e a referência ao CA da Federação Portuguesa de Futebol vem a propósito da notícia dada pelo JN, segundo a qual a entidade liderada por Fontelas Gomes entendeu que o golo de Coates foi bem anulado, validando a ação do VAR Artur Soares Dias e a decisão final do árbitro principal, Luís Godinho.

Mas Miguel Braga não se ficou por aí e, novamente no Twitter, apontou o que considera ser um exemplo de "dualidade de critérios" de Luís Godinho. Também nesta mensagem, o responsável leonino desafia o CA.

Ainda a propósito da expulsão no jogo com o Famalicão, a grande figura do momento no reino leonino, o médio Pedro Gonçalves, também conhecido por Pote, usou igualmente as redes sociais, mas para pedir desculpa ao "grupo" de trabalho e a todos os "adeptos sportinguistas", deixando ainda uma garantia: "Todos juntos vamos conquistar grandes coisas".

Recorde-se que, no final da partida, o presidente Frederico Varandas deixou duras críticas ao VAR, que, considera, só deve atuar "quando há erros gritantes". O líder dos leões também fez críticas com juízo de valores, ao afirmar que o golo de Coates não seria anulado aos rivais, Benfica e F. C. Porto.

Por esse motivo, conforme é habitual nestes casos, o CA, bem como a APAF, deverão fazer uma participação de Frederico Varandas ao Conselho de Disciplina.